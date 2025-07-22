Суд заочно арестовал Юрия Дудя по делу об уклонении от обязанностей «иноагента». Его обвиняют в сборе военных сведений и недонесении на себя

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца журналиста Юрия Дудя по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 3 статьи 330.1 УК), сообщает пресс-служба московских судов.

Вместе с этим Дудя объявили в международный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. При этом в базе розыска МВД России, как убедилась «Медуза», Дудь не значится.

Журналисту предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК, которая подразумевает, что не исполнена обязанность по представлению необходимых для включения в реестр «иноагентов» документов. При этом она не исполнена «лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений» в области военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности страны в случае их получения иностранными источниками. Агентство ТАСС отдельно указывает на этот пункт обвинения Дудя.

Максимальное наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Минюст России объявил Юрия Дудя «иноагентом» в апреле 2022 года. В июле суд отклонил иск, в котором он оспаривал свой статус. На заседании стало известно, что Дудя признали «иноагентом» за цитирование в интервью с Александром Гордоном, Тимой Белорусских и Катериной Гордеевой материалов «Медузы» и The Insider, также объявленных «иноагентами», при наличии иностранного финансирования — получения денег за рекламу от YouTube. С тех пор Дудя несколько раз штрафовали за отсутствие «иноагентской» плашки: на 45 тысяч рублей в декабре 2024 года, на 40 тысяч рублей — в конце февраля 2025-го и снова на 45 тысяч рублей — в апреле.