СК завел уголовное дело на Юрия Дудя о неисполнении обязанностей «иноагента»

В отношении журналиста Юрия Дудя возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК, наказывается лишением свободы на срок до двух лет), сообщает управление Следственного комитета по Москве. Накануне о возбуждении дела ходатайствовала прокуратура Москвы.

По версии СК, Дудь «уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» не позднее 19 мая 2025 года. До этого его дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

Как отмечается, следствие рассматривают вопрос об объявлении Дудя в розыск. Журналист находится не в России.

Минюст России объявил Юрия Дудя «иноагентом» в апреле 2022 года. В июле суд отклонил иск, в котором он оспаривал свой статус. На заседании стало известно, что Дудя признали «иностранным агентом» за цитирование в интервью с Александром Гордоном, Тимой Белорусских и Катериной Гордеевой материалов «Медузы» и The Insider, объявленных «иноагентами», при наличии иностранного финансирования — получения денег за рекламу от YouTube.

С тех пор Дудя несколько раз штрафовали за отсутствие «иноагентской» плашки: на 45 тысяч рублей в декабре 2024 года, на 40 тысяч рублей — в конце февраля 2025-го и снова на 45 тысяч рублей — в апреле.