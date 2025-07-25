Россия развернула дополнительные средства радиоэлектронной борьбы у границы с Эстонией

Вооруженные силы РФ разместили дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе города Кингисепп в Ленинградской области, примерно в 20 километрах от российско-эстонской границы. Об этом, как сообщает 25 июля , заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

По его словам, Россия активно использует средства РЭБ в ходе полномасштабного вторжения в Украину, чтобы отражать атаки беспилотников, но влияние этого оборудования не ограничивается только военной сферой. «Оно создает серьезные помехи для работы систем GPS, которые применяются как в авиации, так и в морской навигации», — заявил Таро.

Министр добавил, что Эстония рассматривает подобные действия как угрозу безопасности и будет обсуждать это с партнерами по НАТО. Таро также сказал, что Эстония поддерживает связь с российскими военными по поводу этого события, пишет Bloomberg.

Министерство обороны России не комментировало заявление властей Эстонии.

Как отмечает ERR, в конце июля эстонские власти зафиксировали усилившиеся GPS-помехи в районе города Нарва, расположенного у границы с Россией — в 25 километрах от Кингисеппа, где появились средства РЭБ.

Министерство обороны Эстонии объявило в апреле, что планирует создать военную базу в Нарве на границе с Россией. В Нарве планируют разместить подразделение численностью 200-250 человек.

Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — с 2023 года обвиняют Россию в том, что она намеренно подавляет сигналы GPS в Балтийском море.

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