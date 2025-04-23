В Эстонии построят военную базу у российской границы
Министерство обороны Эстонии планирует создать военную базу в Нарве, городе, расположенном на границе с Россией, сообщил начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус 23 апреля.
«Мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства. Нарвитяне смогут привыкнуть к тому, что военные — часть их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии», — заявил Карус (цитата по ERR).
По его словам, в Нарве будет размещено подразделение численностью 200-250 человек. Это будут действующие военные, призывники и резервисты. Солдат станут направлять на базу на ротационной основе из других городов Эстонии.
После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в НАТО решили изменить свою стратегию обороны: если раньше альянс допускал временную оккупацию территорий стран-участниц, то теперь блок готовится защищать «каждый дюйм» своей территории с первого дня нападения.
С требованием пересмотреть концепцию обороны НАТО выступили страны Балтии, поскольку прежняя концепция допускала оккупацию территорий этих стран с последующим освобождением через 180 дней.