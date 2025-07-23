В Турции начался третий раунд переговоров России и Украины
В Стамбуле началась встреча переговорщиков России и Украины, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По данным российских агентств, сейчас руководители делегаций — Владимир Мединский и Рустем Умеров — проводят переговоры один на один.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утром говорил, что основной темой переговоров будет обсуждение меморандумов о прекращении огня, которыми стороны обменялись на предыдущей встрече 2 июня. Он призвал не ждать от переговоров серьезных прорывов, отметив, что позиции сторон «диаметрально противоположные».
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, в преддверии переговоров заявил в соцсетях, что украинская делегация будет настаивать на необходимости «немедленного и полного прекращения огня».
Источники «Украинской правды» при этом сообщили, что основной задачей представителей Киева, помимо гуманитарных вопросов, будет организация прямой встречи Зеленского с Владимиром Путиным.
Перед началом переговоров украинская делегация встретилась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом — и обсудила с ним потенциальную четырехстороннюю встречу лидеров России, Украины, США и Турции.
Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй — 2 июня. В ходе этих переговоров стороны достигли договоренностей об обменах пленными и ранеными. Приблизиться к соглашению даже о временном прекращении огня им не удалось.