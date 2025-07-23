Украинская делегация провела переговоры с Эрдоганом. Обсуждали совместную встречу лидеров Украины, России, США и Турции

Перед переговорами с Россией, которые пройдут в Стамбуле вечером 23 июля, украинская делегация посетила Анкару, где провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он выразил благодарность турецкому лидеру за последовательную поддержку Украины на протяжении всей войны с Россией. «Мы говорили о безопасности, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, на переговорах обсуждалась четырехсторонняя встреча мировых лидеров. «Мы говорили о необходимости встречи на уровне лидеров государств — президента Владимира Зеленского, лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского президента Путина для перехода к реальным переговорам о завершении войны», — отметил глава офиса Зеленского.

Президент Украины в свою очередь заявил, что Киев на переговорах с Москвой будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня. Об этом он сказал, комментируя ночной удар войск РФ по Сумской области. Согласно заявлению властей Украины, российские беспилотники в ночь на 23 июля атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. Из-за повреждений объектов более 220 тысяч абонентов в регионе остались без электричества.

Третий раунд переговоров России и Украины запланирован в Стамбуле во дворце Чираган вечером 23 июля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны планируют обсудить вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, а также взаимными обменами. «Никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты диаметрально противоположны», — так представитель Кремля оценил ожидания от переговоров.

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