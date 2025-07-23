Адвокаты сообщили, что в Екатеринбурге задержан редактор Ura.ru Игорь Сергеев. Правоохранительные органы это отрицают

Обновление. Агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на правоохранительные органы, что Игорь Сергеев не задержан, а доставлен «для проведения с его участием следственного действия».

Региональный редактор провластного издания Ura.ru Игорь Сергеев задержан в Екатеринбурге утром 23 июля, его увезли на допрос в региональное управление Следственного комитета, сообщило издание Ura.ru, ссылаясь на его адвокатов.

Один из защитников Сергеева заявил, что следователи не раскрывают местонахождение задержанного журналиста.

Игорь Сергеев проходил в качестве свидетеля по уголовному делу о даче взятки, которое ранее возбудили в отношении другого редактора Ura.ru Дениса Аллаярова.

Следователи в Екатеринбурге в июне провели обыски в редакции Ura.ru. Редактора издания Дениса Аллаярова задержали, обвинив в том, что он дал взятку своему дяде, начальнику уголовного розыска. Журналиста подозревают в том, что он за деньги получал информацию о криминальных событиях в Свердловской области.

22 июля следователи в Москве провели обыск в редакции издания Baza, близкого к силовым структурам, в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими. По версии следствия, полицейские в разных регионах России передавали Baza служебную информацию. По делу задержаны главред Baza Глеб Трифонов и продюсер издания Татьяна Лукьянова. Их подозревают в даче взяток.

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