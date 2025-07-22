«Коммерсант»: Стивен Сигал покинул один из своих последних проектов в России

Американский актер Стивен Сигал, получивший гражданство РФ в 2016 году, прервал связь с одним из последних своих проектов в России, сообщила газета «Коммерсант» 22 июля.

Из данных следует, что 17 июля Сигал оставил пост гендиректора ООО «Пять элементов», уступив должность члену совета директоров компании «Водстрой» Владиславу Казаку. «Коммерсант» не смог получить комментарии Сигала и Казака, в обеих упомянутых компаниях не ответили на вопросы издания.

Компанию «Пять элементов» зарегистрировали в 2023 году. Ее основной вид деятельности — холдинговая компания. Первоначально совладельцами «Пяти элементов», по данным «СПАРК-Интерфакс», значились Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал. В апреле 2024 года 100% долей в «Пяти элементах» получил Игорь Качарин.

Как отмечает «Коммерсант», ранее Стивен Сигал вышел из других российских компаний — ООО «Русские ярмарки», ООО «Стивен Сигал групп» и ООО «Горки инвестмент компани».

У Стивена Сигала остается 26% долей ООО «Горки холдинг компани», которая планирует построить Международный центр восточных единоборств. Эта компания в 2022 году получила от властей Московской области 8,2 гектара на Рублево-Успенском шоссе на строительство центра единоборств.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили, что американские законы запрещают гражданам новые вложения в России, кроме того, владение долями и сохранение административных постов в российских компаниях также несет для иностранцев репутационные риски.

Стивен Сигал получил гражданство России в 2016 году — вскоре после того, как стал гражданином Сербии. Спустя два года, в 2018-м, Сигал стал специальным представителем МИД России по гуманитарным связям на общественных началах. Неясно, занимает ли он эту должность сейчас, в последний раз Сигал упоминался в этой должности на сайте МИДа в 2023 году. Сигал в 2021 году вступил в партию «Справедливая Россия — За правду», но состоит ли он в ней сейчас, неизвестно — при этом еще в марте 2025-го его называли членом партии.

Стивен Сигал открыто поддержал вторжение российских войск в Украину. После визита в Донбасс в августе 2022 года актер заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что война началась после того, как у России возникла «экзистенциальная угроза, угроза существования». Сигал рассказал в 2024 году, что после начала войны написал Владимиру Путину письмо, в котором заявил, что готов «сражаться на стороне своего президента». После этого заявления «Ветераны России» предложили Стивену Сигалу пойти на войну.

Президент РФ Владимир Путин в 2023 году наградил Стивена Сигала орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений».

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