Суд обязал Агентство США по глобальным медиа выплатить «Радио Свобода» все средства, выделенные конгрессом на 2025 год

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) должно перечислить медиакорпорации «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» (RFE/RL) все оставшиеся средства выделенные конгрессом на 2025 финансовый год. Такое решение принял Окружной суд округа Колумбия, сообщает «Настоящее время» — один из проектов RFE/RL.

Судья Ройс Ламберт пришел к выводу, что намерение USAGM ввести новые обременительные требования в качестве условия перечисления грантов, а также отказ агентства вести добросовестные переговоры с RFE/RL, нарушают закон.

В решении судья подчеркнул, что «очевидное игнорирование USAGM своих обязательств по финансированию» привело к массовым увольнениям сотрудников RFE/RL, отмене ряда программ и значительному ущербу для глобального влияния, которое медиакорпорация наращивала десятилетиями.

Президент и генеральный директор RFE/RL Стив Капус приветствовал решение суда, назвав его «итогом упорной юридической борьбы за получение средств, необходимых для выполнения жизненно важной миссии RFE/RL».

«Сейчас как никогда важно не уступать информационное пространство тиранам», — подчеркнул Капус. Он отметил, что благодаря решению суда «RFE/RL сможет продолжать продвигать национальные интересы США в сфере безопасности».

2025-й финансовый год в США заканчивается 30 сентября. Выделит ли конгресс финансирование для «Радио Свобода» в следующем году, пока неизвестно.

«Радио Свобода / Радио Свободная Европа» — независимая медиакорпорация, работа которой финансируется за счет средств, выделяемых конгрессом США через грант USAGM.

Президент США Дональд Трамп в марте подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах — и в том числе USAGM. После этого «Голос Америки» объявил о приостановке работы, а его сотрудники начали получать уведомления об увольнении.

«Радио Свобода» оспорило решение властей США о сокращении финансирования в суде. В марте USAGM согласилось выплатить медиакорпорации часть средств, выделенных конгрессом.

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Рассказываем историю «Радио Свобода». Сначала — проекта ЦРУ, а потом — важного источника независимой информации в несвободных странах КГБ не смог с ним справиться. Теперь его закрывает Трамп

История «Радио Свобода»

Рассказываем историю «Радио Свобода». Сначала — проекта ЦРУ, а потом — важного источника независимой информации в несвободных странах КГБ не смог с ним справиться. Теперь его закрывает Трамп