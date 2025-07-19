AP: в ЦАР на золотом руднике, который контролирует ЧВК Вагнера, были убиты не менее 11 местных жителей

В Центральноафриканской республике на золотом руднике, подконтрольном наемникам из ЧВК Вагнера, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 11 местных жителей, сообщает Associated Press.

О стрельбе журналистам рассказали местные жители и сотрудники гуманитарных организаций. По их словам, стрельба произошла вечером 16 июля на руднике в городе Ндассим, расположенном примерно в 450 километрах к востоку от Банги — столицы страны.

Местный житель Серж Пунематчи, сын которого был среди погибших, сообщил, что молодых людей из окрестных деревень убили, когда они пришли на рудник в поисках остатков золота и гравия. Сотрудники гуманитарных организаций рассказали агентству, что большую часть убитых застрелили.

Местным жителям закрыт доступ на территорию рудника, объяснили источники AP. Но «у безработной молодежи нет другого выбора, кроме как идти сюда ночью за гравием», рассказал один из собеседников агентства.

Возраст, имена и точное число погибших, не называется. По словам местных жителей, часть отправившихся на рудник, считаются пропавшими без вести. Власти ЦАР не комментировали сообщения о случившемся. Родственники погибших сами организуют похороны.

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ЧВК Вагнера неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, включая пытки и внесудебные казни, в странах пребывания наемников — в основном в Африке.

После мятежа наемников и гибели основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в 2023 году частная военная компания была расформирована. Как сообщало агентство Bloomberg, всю оперативную деятельность ЧВК в Африке и на Ближнем Востоке собирались передать Минобороны РФ.

«Русская служба Би-би-си» сообщала, что к лету 2024 года единственным государством, где ЧВК Вагнера продолжала свою работу в условно прежнем формате, оставалась только ЦАР.

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