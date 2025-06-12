Малийские солдаты и «вагнеровцы». Дата неизвестна Пресс-служба Вооруженных сил Французской Республики / AP / Scanpix / LETA

ЧВК Вагнера за четыре года своего пребывания в Мали создала там сеть секретных тюрем. Журналисты Forbidden Stories собрали свидетельства малийцев, которые прошли через них, а теперь живут в лагере беженцев в Мбере, в Мавритании, неподалеку от границы с Мали. В этих тюрьмах держали сотни людей, которых подозревали в сотрудничестве с боевиками-исламистами и туарегами-сепаратистами, с которыми правительство Мали ведет многолетнюю войну. Журналисты пришли к выводу, что они устроены так же, как «ямы» — пыточные тюрьмы на украинских территориях, оккупированных Россией.

Расследование Forbidden Stories (также в нем участвовали журналисты Le Monde, France 24 и «Важных историй») — часть проекта «Виктория». Он назван в честь украинской журналистки Виктории Рощиной, которую запытали до смерти в российском плену.

«Вагнеровцы» появились в Мали в сентябре 2021 года. За несколько месяцев до этого в стране произошел переворот, и к власти пришла военная хунта во главе с Ассими Гоитой. Новые власти немедленно изгнали из страны французские войска, которые помогали Мали бороться c исламистскими и сепаратистскими движениями, — и ЧВК Вагнера пришла на смену французам.

Судя по данным, полученным Forbidden Stories от беженцев, она создала в Мали как минимум шесть пыточных тюрем: в Бафо, Кидале, Нампале, Ниафунке, Севарэ и Софаре. На самом деле их наверняка больше, подчеркивают журналисты.

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В качестве типичной Forbidden Stories приводит историю . Он жил в деревне Нампала, где находится золотая шахта. Известно, что ЧВК Вагнера стремится контролировать такие объекты и обеспечивать их передачу для разработки российским компаниям (очевидно, за долю доходов). Правда, шахта в Нампале осталась за канадской Robex.

4 августа 2024 года в деревню вошли подразделения малийской армии вместе с «вагнеровцами». Всех мужчин и мальчиков выгнали из домов и собрали на спортивном поле. Все дома обыскали — искали рацию, при помощи которой кто-то из местных жителей якобы связывался с боевиками джихадистской группировки «Джамаат нусрат аль-ислам валь-муслимин». На жаргоне российских силовиков это называется «зачистка».

На следующий день Вангрена задержали и доставили в «яму» на военной базе там же в Нампале. На протяжении семи суток его и многих других людей, которые там находились, избивали палками и кабелями и пытали водой. Чтобы заглушить крики, очень громко включали «русские песни» — какие именно, не уточняется. Раз в день заключенным давали плошку риса — больше еды не было.

Как Вангрен оказался на свободе, не уточняется. Вскоре после этого он смог перебраться в Мавританию — и поселился в лагере в Мбере.

«Яма» в Кидале — туарегском городе в Сахаре — располагается на бывшей базе ООН. Там заключенных держали в металлических контейнерах, выставленных на солнцепек. Также заключенных жгли зажигалками и сигаретами.

Пытками у задержанных выбивали информацию о боевиках, скрывающихся среди гражданского населения. Однако некоторых задерживали просто ради выкупа — зафиксирован случай, когда человека отпустили за полтора миллиона африканских франков (около 2300 евро).

6 июня 2025 года ЧВК Вагнера объявила, что выполнила свою «основную миссию» в Мали и покидает страну.

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