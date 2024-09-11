Reuters установил имена «вагнеровцев», попавших в засаду в Мали. Родственники говорят, что тела погибших бросили в пустыне

Повстанцы-туареги недалеко от Тинзауатена в Мали возле поврежденной бронемашины, которую использовали «вагнеровцы», июль 2024 года Coordination of Azawad Movements / Reuters / Scanpix / LETA

Агентство Reuters установило имена 23 бывших наемников ЧВК Вагнера, пропавших без вести, и еще двух, попавших в плен к повстанцам-туарегам во время боя за Тинзауатен в Мали в конце июля. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте агентства 11 сентября. Журналисты не смогли установить, сколько из опознанных бойцов погибли.

В Мали 25-27 июля шел бой между повстанцами-туарегами с одной стороны и правительственными войсками Мали и бывшими «вагнеровцами» с другой стороны. В ходе боев правительственные войска и «вагнеровцы» попали в засаду. Боевики исламистских группировок атаковали, перегруппировавшись во время песчаной бури. Погибли десятки человек. Газета The Wall Street Journal писала, что во время боя за Тинзауатен российские наемники, вероятно, понесли одни из самых больших потерь в Африке с тех пор, как «вагнеровцы» впервые прибыли на континент в 2017 году.

Чтобы установить имена «вагнеровцев», журналисты проанализировали сообщения родственников и наемников в соцсетях, поговорили с некоторыми родными пропавших, а также использовали программу распознавания лиц. Все родственники наемников узнали о том, что их родные пропали, от вербовщика ЧВК 6 августа. Родственники сообщили Reuters, что тела их мужей и сыновей бросили в пустыне.

Несколько бойцов, которых идентифицировали журналисты, воевали в Украине и участвовали в боях за Бахмут. Другие воевали в Ливии, Сирии и других странах. Среди них — несколько бывших российских военных.

Один из пропавших без вести, 31-летний Вадим Евсюков, попал в ЧВК, основанную Евгением Пригожиным, когда в 2022 году отбывал тюремный срок за наркотики, рассказала мать бойца Маргарита Гончарова. По ее словам, в Украине он возглавлял подразделение из 500 человек. Вернувшись домой с войны, наемник работал портным, но в апреле 2024-го тайно уехал в Африку, где находился его бывший командир.

«Он много раз хотел улететь в Африку. Я отговаривала его, как могла, — рассказала Гончарова в интервью Reuters. — Я говорила ему: „Судьба дала тебе шанс один раз на миллион. Ты можешь начать жизнь заново, ты выиграл в такую сумасшедшую лотерею“».

Среди опытных военных, пишет агентство, был 48-летний Александр Лазарев, который воевал в Чечне в 1990-2000-х годах, следует из комментариев его жены в телеграм-канале «вагнеровцев». Она отказалась говорить с журналистами. Один из пропавших, 47-летний Алексей Кузекмаев, не имел военного опыта, рассказала Reuters его жена Людмила Кузекмаева.

25-летний Владимир Акимов, который пропал без вести после боя, ранее недолго служил в российских воздушно-десантных войсках, куда попал после призыва в армию, сообщила его мать Любовь Баженова. По ее словам, после исчезновения сына она обращалась в прокуратуру, министерство обороны и МИД, но ее письма оставили без ответа.

Двух пленных россиян, чьи имена не называются, журналисты Reuters опознали по фотографиям и видеозаписям, снятым на месте засады; кадры опубликовали повстанцы-туареги. Представитель повстанцев заявил агентству, что по состоянию на конец августа двое россиян оставались в плену.

Телеграм-каналы, связанные с «вагнеровцами», ранее назвали имена двух погибших — это автор телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин и командир подразделения Сергей Шевченко. Агентству Reuters не удалось проверить информацию о Шевченко.

Представители «вагнеровцев» ранее признали тяжелые потери в засаде в Мали, но не уточнили, сколько человек погибли. Армия Мали, воевавшая вместе с российскими наемниками, также не раскрывала эти данные. Повстанцы-туареги утверждают, что убили 84 россиян и 47 малийцев. О том, что погибли около 80 наемников, заявили источник «Русской службы Би-би-си», ранее служивший в ЧВК, а также бывший командир штурмового отряда «вагнеровцев» с позывным «Русич». Агентство Reuters изучило более чем 20 видеозаписей, переданных постанцами-туарегами, на одной из них видно, что в пустыне лежат тела 47 человек, в основном белокожих мужчин в военной форме.

Российские Минобороны и МИД, а также представители «вагнеровцев» не ответили на запросы Reuters. Российское правительство публично не комментировало бой за Тинзауатен. Правительство Мали заявило, что поражение не повлияло на цели вооруженных сил страны.

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В Мали бывшие наемники ЧВК Вагнера попали в засаду повстанцев-туарегов Погибли от 20 до 80 вагнеровцев. Это одна из крупнейших потерь российских наемников в Африке, пишет WSJ

Подробнее о бое за Тинзауатен

В Мали бывшие наемники ЧВК Вагнера попали в засаду повстанцев-туарегов Погибли от 20 до 80 вагнеровцев. Это одна из крупнейших потерь российских наемников в Африке, пишет WSJ