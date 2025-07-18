В Непале заблокировали Telegram

Управление по телекоммуникациям Непала потребовало от поставщиков телекоммуникационных услуг немедленно ограничить или полностью прекратить доступ к приложению Telegram, сообщает «Синьхуа» 18 июля.

В уведомлении, которое распространило ведомство, говорится, что в Непале выросло число онлайн-мошенничеств, совершенных с использованием мессенджера. В том числе Telegram использовали для отмывания денег, заявили в управлении.

Мессенджер Telegram заблокирован в нескольких странах мира, в том числе в Китае, Иране и Вьетнаме. Также приложение пытались блокировать в некоторых других странах, в том числе в России в 2018-2020 годах.

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