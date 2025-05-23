Власти Вьетнама решили заблокировать Telegram

Правительство Вьетнама потребовало от операторов связи заблокировать Telegram на территории страны из-за того, что мессенджер отказывается делиться с властями данными пользователей в рамках уголовных дел, сообщает Reuters.

Согласно распоряжению министерства технологий Вьетнама, с которым ознакомилось агентство, телекоммуникационные компании должны отчитаться перед властями о принятых мерах по блокировке Telegram до 2 июня.

В том же документе приводятся данные полиции Вьетнама о том, что 68% из 9600 телеграм-каналов и групп в стране занимаются незаконной деятельностью, в том числе мошенничеством, торговлей наркотиками и «случаями, предположительно связанными с терроризмом».

Представитель министерства технологий подтвердил Reuters подлинность документа, отметив, что решение о блокировке последовало за отказом Telegram предоставить правительству данные пользователей, фигурирующих в уголовных расследованиях.

В самом мессенджере это пока не комментировали.

Как отмечает Reuters, правящая Коммунистическая партия Вьетнама поддерживает жесткую цензуру в СМИ и неоднократно обращалась к крупным компаниям, таким как Meta, Google и TikTok, с требованием координировать работу для искоренения «токсичного» контента, в том числе оскорбительного, ложного и антиправительственного характера.

В августе 2024 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров провел несколько дней в заключении во Франции. Ему предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также — в отказе предоставлять информацию по запросам властей.

Вскоре после задержания Дурова во Франции Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности. Раньше компания обещала выдавать властям IP-адреса и телефонные номера только подозреваемых в терроризме, теперь же список таких лиц расширили до пользователей, «вовлеченных в преступную деятельность, которая нарушает условия предоставления услуг Telegram».

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