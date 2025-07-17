В Москве провели первый арест по новой статье об «оказании помощи противнику»

Лефортовский районный суд Москвы отправил в следственный изолятор фигуранта уголовного дела, возбужденного по статье об «оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности» России (276.1 УК), сообщила «Медиазона» 17 июля.

Из карточки дела на сайте московских судов следует, что судья Анна Антипова 16 июля отправила под арест Демиденко А.Ю. (имя этого человека неизвестно). Кроме того, как выяснила «Медиазона», эта же судья 15 июля санкционировала обыск по статье 276.1 УК.

Как отмечает издание, это первое известное применение статьи 276.1.

Статья 276.1 появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Статья предполагает от 10 до 15 лет лишения свободы для иностранцев и лиц без гражданства за то, что они оказывали финансовую, консультационную и другую помощь «иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники».

Госдума на заседании 17 июля расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства России. В список оснований среди прочего включили «оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности» РФ.

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