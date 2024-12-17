Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправки, исключающие возможность условно-досрочного освобождения для приговоренных к пожизненному сроку по террористическим статьям.

Законопроект вносит изменения в статьи об УДО. Теперь по нему нельзя будет выйти тем, кто отбывает пожизненные сроки по статьям 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5 (они относятся к террористическим преступлениям), 279 (вооруженный мятеж) и 361 (акт международного терроризма).

Также законопроект вводит новую статью об «оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности» России. Она предусматривает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за финансовую, консультационную и другую помощь противнику. Наказание по этой статье составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, законопроект вводит новую редакцию статьи о вооруженном мятеже, дифференцируя степень участия в нем. Старая версия предполагала наказание от 12 до 20 лет за организацию или активное участие в мятеже. Новая предполагает разные сроки за организацию, участие и в случае наступления тяжких последствий в виде, например, смерти.

Также законопроект расширяет понятие госизмены в форме перехода на сторону противника — к ней теперь будет отнесено добровольное участие в деятельности органов власти и организаций противника, «заведомо направленной против безопасности Российской Федерации».

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2024 года. После третьего чтения ему предстоит пройти одобрение в Совете Федерации и подпись у президента.

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