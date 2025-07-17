Госдума расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Теперь их больше 80

Госдума приняла в третьем чтении закон, который расширяет перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Лишение приобретенного гражданства уже было предусмотрено по 64 статьям УК РФ. Теперь к ним добавятся еще 17 статей. Среди них:

Убийство;

Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраст;

Изнасилование, совершенное группой лиц;

Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда;

Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны;

Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов.

Володин отметил, что на граждан РФ, проживающих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, аннексированных частях Херсонской и Запорожской областей и Крыму, «нормы закона не распространяются».

«Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации», — заявил Володин.

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