В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

Власти Благовещенска запретили использовать на территории города средства индивидуальной мобильности ( ), сообщил мэр Олег Имамеев. В первую очередь это касается электросамокатов.

Запрет начал действовать с 14 июля. Его ввели в соответствии с законом о штрафах за несоблюдение правил эксплуатации СИМ, который в конце июня приняло заксобрание Амурской области, рассказал Имамеев.

По его словам, «за любое передвижение или размещение СИМ» в Благовещенске будут штрафовать на суммы до 100 тысяч рублей.

Власти города, утверждает мэр, «шли к этому шагу постепенно» и «пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов». Сначала в Благовещенске ограничили передвижение на электросамокатах в центре, но проблема «хаотичного движения» переместилась в другие районы, заявил Имамеев.

«К сожалению, подавляющее большинство воспринимают эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. Результат — травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей. Безопасность людей — наш приоритет, поэтому сегодняшний запрет — вынужденная, но необходимая мера», — сообщил глава Благовещенска.

Местное издание «Амурская правда» пишет, что Благовещенск стал первым городом в России, полностью запретившим использование электросамокатов.

Электросамокаты стали популярны в последние годы — особенно после того как в городах появились сервисы краткосрочной аренды этих транспортных средств. Как утверждает РБК, на фоне популярности и доступности электросамокатов в России выросло число аварий с их участием. Это привело к тому, что власти начали обсуждать необходимость введения ограничений для электросамокатов. В некоторых городах, например, в Москве и Петербурге, движение на электросамокатах полностью запрещено в определенных зонах. В ряде районов Москвы скорость передвижения на таком виде транспорта ограничена 5-15 километрами в час, а в центре Петербурга запрещено парковать электросамокаты.