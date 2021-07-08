У водителей электросамокатов появился красиво оформленный «кодекс» — с Годзиллой и группой «Битлз» Надеемся, эти правила будут соблюдать
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Электросамокаты — одна из главных тем этого лета в России. Их стало намного больше, и, к сожалению, аварий с их участием тоже. А как регулировать новую сферу, пока толком не придумали.
Свой взгляд на решение проблемы представила арт-группа «Явь» — причем в коллаборации сразу с тремя сервисами аренды электросамокатов: Urent, «Ситимобил» и Whoosh. Художники нарисовали восемь постеров с правилами поведения — и разместили их на улицах Москвы.
Среди плакатов есть такие:
- «Не сигнальте людям в спину». На этом плакате человек на самокате превращается в Годзиллу.
- «Спешивайтесь на переходе». Эта картинка стилизована под обложку альбома «Abbey Road» группы The Beatles.
- «Не гоняйте среди толпы». Это изображение отсылает к фотографии Альфреда Эйзенштадта «Поцелуй на Таймс-сквер».
«Явь» также опубликовала в соцсетях «Кодекс самокатчиков»:
Мы живем во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюбленных, катающихся на одном самокате, это еще не значит что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе.
Остается надеяться, что эти простые истины будет несложно усвоить.