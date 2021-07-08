Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Электросамокаты — одна из главных тем этого лета в России. Их стало намного больше, и, к сожалению, аварий с их участием тоже. А как регулировать новую сферу, пока толком не придумали.

Свой взгляд на решение проблемы представила арт-группа «Явь» — причем в коллаборации сразу с тремя сервисами аренды электросамокатов: Urent, «Ситимобил» и Whoosh. Художники нарисовали восемь постеров с правилами поведения — и разместили их на улицах Москвы.

Среди плакатов есть такие:

«Не сигнальте людям в спину». На этом плакате человек на самокате превращается в Годзиллу.

«Спешивайтесь на переходе». Эта картинка стилизована под обложку альбома «Abbey Road» группы The Beatles.

«Не гоняйте среди толпы». Это изображение отсылает к фотографии Альфреда Эйзенштадта «Поцелуй на Таймс-сквер».

«Явь» также опубликовала в соцсетях «Кодекс самокатчиков»:

Мы живем во время повышенной концентрации ответственности. Не только за себя, но и за других людей. Даже если вам кажется довольно романтичным образ пары влюбленных, катающихся на одном самокате, это еще не значит что так безопасно и правильно. Простые истины нужно повторять, чтобы будущее строилось на крепкой основе.

Остается надеяться, что эти простые истины будет несложно усвоить.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег