В центре Петербурга с 1 августа запретят парковать самокаты

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил запретить парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центральных районах города, сообщает 29 июля пресс-служба администрации главы города.

Запрет коснется Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов с 1 августа.

Соответствующее поручение Беглов дал на рабочем совещании с членами городского правительства. Глава города заявил, что ограничения решили ввести на постоянной основе после того, как парковка самокатов была запрещена во время праздника «Алые паруса» 28 июня и во время военно-морского парада 28 июля. «Положительный эффект был отмечен жителями и гостями города», — утверждает Беглов.

Сервисы электросамокатов начали активно развиваться в Петербурге весной 2021 года, сообщала «Бумага». На фоне беспорядочной парковки и аварий власти Петербурга начали вводить различные ограничения в отношении водителей электросамокатов, так, разрешенную скорость движения на них снизили до 15 километров в час.