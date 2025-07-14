Польская прокуратура пришла к выводу, что за нападением на Леонида Волкова в Литве стоит Леонид Невзлин

Прокуратура Польши в ходе расследования дела о нападениях на российских оппозиционеров пришла к выводу, что за ними стоит бизнесмен Леонид Невзлин, написало 12 июля издание Rzeczpospolita.

По мнению прокуратуры, юрист Анатолий Блинов, которого считают заказчиком преступлений, был «инспирирован» Невзлиным, пишет Rzeczpospolita (издание не уточняет, что конкретно в таком контексте значит этот термин).

Сейчас по делу, сообщили в прокуратуре, подозреваемыми проходят 11 человек. Невзлина среди них нет.

О том, что за нападениями на представителей российской оппозиции, в том числе за избиением Леонида Волкова в Литве, стоит Невзлин, ФБК заявил в сентябре 2024 года. Сам Невзлин отрицал, что причастен к покушению на Волкова, и обвинял Блинова в провокации.

Сам Блинов был задержан в Польше в сентябре 2024 года, о его аресте стало известно спустя несколько дней после выхода расследования ФБК о нападениях. В декабре Блинова отпустили под залог.

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