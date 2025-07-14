HBO начал снимать сериал о Гарри Поттере. И показал первое фото главного героя со съемочной площадки

В Великобритании на студии Warner Bros. стартовали съемки сериала о волшебнике Гарри Поттере. Премьера сериала намечена на 2027 год. Об этом сообщили Warner Bros. и телеканал HBO, отвечающий за производство проекта.

Канал опубликовал первое фото со съемочной площадки. На нем актер Доминик Маклафлин, выбранный на роль Гарри Поттера, в образе главного героя сериала.

Кроме того, HBO объявил имена исполнителей некоторых ролей, которые не были названы раньше. Так, однокурсника Гарри Невилла Долгопупса сыграет Рори Уилмот, а двоюродного брата Дадли Дурсля — Амос Китсон.

HBO объявил о начале работы над сериалом по вселенной Гарри Поттера в 2023 году. Создатели заявили, что шоу будет «точной адаптацией культовых книг» писательницы Джоан Роулинг. С осени 2024-го шоураннеры искали актеров на главные роли, запустив открытый кастинг, участие в котором приняли более 30 тысяч детей. Актеры на главные роли были выбраны весной 2025 года.

Что о них известно

HBO утвердил актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале В кастинге участвовали более 30 тысяч детей

Что о них известно

HBO утвердил актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале В кастинге участвовали более 30 тысяч детей