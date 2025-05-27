HBO утвердил актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале В кастинге участвовали более 30 тысяч детей

HBO

HBO Original объявил состав актеров, которые исполнят главные детские роли в сериале о Гарри Поттере. Главного героя сыграет Доминик Маклафлин, а его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер — Аластар Стаут и Арабелла Стэнтон, говорится в пресс-релизе Warner Bros. Discovery.

«После необыкновенных поисков мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их совместное волшебство на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, прошедших прослушивание. Нам было очень приятно открыть для себя множество юных талантов», — заявила шоураннер Франческа Гардинер.

Маклафлин, Стаут и Стэнтон, которые в заявлении Warner Bros. Discovery названы «новичками», сыграют главные роли в телесериале, который, как ожидается, продлится не менее 10 лет, отмечает Deadline. В свое время исполнители главных ролей в кинофраншизе о мальчике-волшебнике Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт также получили известность после фильмов о Гарри Поттере.

HBO объявил, что начал работы над сериалом по вселенной Гарри Поттера в апреле 2023 года. Телекомпания заявляла, что шоу будет «точной адаптацией культовых книг» писательницы Джоан Роулинг. С осени 2024-го шоураннеры искали актеров на главные роли. Тогда HBO запустила открытый кастинг, участие в котором приняли более 30 тысяч детей.

В апреле стало известно, кто исполнит основные взрослые роли в новом шоу. Джон Литгоу сыграет директора школы волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора, Паапа Эссьеду исполнит роль профессора зельеварения Северуса Снейпа, а Джанет Мактир была утверждена на роль декана факультета «Гриффиндор» Минервы МакГонагалл. Профессора Квиринуса Квирелла сыграет Люк Таллон, лесничего Рубеуса Хагрида — Ник Фрост, а завхоза Аргуса Филча — Пол Уайтхаус.

Ожидается, что съемки сериала начнутся летом 2025 года, а первый сезон нового сериала о Гарри Поттере выйдет в эфир в 2026 году.