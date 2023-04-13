Стриминговый сервис HBO Max объявил, что заказал производство сериала по вселенной Гарри Поттера, «точную адаптацию культовых книг», сообщается в твиттере сервиса.

Анонс сериала по «Гарри Поттеру» HBO Max

Компания Warner Bros. Discovery официально объявила о работе над шоу на презентации для СМИ и инвесторов, пишет Variety. Представители компании назвали шоу «десятилетним сериалом» и отметили, что каждый сезон будет основан на одной из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В шоу задействуют новый актерский состав.

Исполнительными продюсерами шоу стали писательница Джоан Роулинг, продюсер фильмов серии «Фантастические твари» Нил Блэр, а также Рут Кенли-Леттс (работала над фильмами «Мы покорим Манхэттен» и «Изоляция»). Кто станет сценаристами сериала, пока неизвестно. Дата релиза не сообщалась.

«Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому… В партнерстве с Warner Bros. Television и Джоан Роулинг новый сериал Max Original глубоко погрузится в каждую из культовых книг, которыми поклонники продолжали наслаждаться все эти годы», — заявил гендиректор HBO & Max Content Кейси Блойс.

Писательница Джоан Роулинг не участвовала в специальном выпуске «Возвращение в Хогвартс», который вышел в январе 2022 года к юбилею первого фильма поттерианы. Роулинг появилась в фильме только в архивных кадрах. The Hollywood Reporter связывал отсутствие Роулинг с тем, что писательницу обвиняли в трансфобии из-за ее высказываний о трансгендерных людях.

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