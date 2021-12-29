Джоан Роулинг все-таки появится в «Возвращении в Хогвартс». Но только в архивных кадрах

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Автор книг о волшебнике Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг появилась в специальном эпизоде , подготовленном к юбилею выхода первого фильма поттерианы. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на предварительный показ фильма, премьера которого намечена на 1 января 2022 года.

По данным издания, в спецэпизоде актеры, участвовавшие в съемках фильма «Гарри Поттер и философский камень», обсуждают влияние Роулинг на литературу, после чего на экране появляется сама писательница. Она, в частности, рассказывает о том, что при создании первого фильма авторам долго не удавалось найти актера на роль Гарри Поттера. The Independent отмечает, что Роулинг говорит об этом в сцене, снятой в 2019 году.

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В ноябре, когда WarnerMedia объявил о выходе «Возвращения в Хогвартс», издание The Hollywood Reporter обратило внимание на то, что Роулинг не попала в список участников съемок. Ее имени не оказалось и в титрах, показанных в тизере и трейлере фильма. Источники THR говорили, что спецэпизод посвящен созданию фильма, главным героям и съемочной группе, а Роулинг будет фигурировать только в архивных кадрах.

The Hollywood Reporter связывал отсутствие Роулинг в «Возвращении в Хогвартс» с тем, что писательницу обвиняли в трансфобии из-за ее высказываний о трансгендерных людях. Защитники прав трансгендерных людей выступают против Роулинг с 2019 года. Обвинения в трансфобии стали звучать после того, как писательница в июне 2020-го выпустила колонку «о вопросах гендера и пола».

Фильм «Возвращение в Хогвартс» выйдет 1 января 2022 года на HBO Max. В России его покажет «Амедиатека».

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