«Мы семья и всегда будем частью жизни друг друга» Вышел трейлер «Возвращения в Хогвартс» — специального эпизода к 20-летию первого фильма о Гарри Поттере
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Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер специального эпизода «Возвращение в Хогвартс».
Трейлер на русском
Трейлер на английском
«Возвращение в Хогвартс» приурочено к 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой части кинофраншизы о Гарри Поттере. В фильме участники съемок вспоминают о событиях, происходивших на съемочной площадке, и об отношениях друг с другом.
В трейлере среди прочих появляются Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Иэн Харт (профессор Квиррелл и голос Волан-де-Морта) и Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж).
- Спецвыпуск «Возвращение в Хогвартс» выйдет на экраны 1 января 2022 года. В фильме помимо упомянутых выше актеров снимались Том Фелтон (Драко Малфой), Джеймс и Оливер Фелпс (Фред и Джордж Уизли) и многие другие.
- Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о Гарри Поттере, не попала в число участников специального эпизода. СМИ связывали это с тем, что в 2020 году ее обвинили в трансфобии после ее высказываний о трансгендерных людях.