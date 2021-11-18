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Уже сто раз смотрели «Гарри Поттера» и знаете все фильмы наизусть? Посмотрим, поможет ли вам это Тест «Медузы», где нужно отличить Фреда от Джорджа Уизли. Цвет настроения — рыжий!

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«Медуза» продолжает отмечать двадцатилетие первого фильма о Гарри Поттере! Мы уже рассказывали, как лента стала выручай-кино на все случаи жизни, а еще обсуждали магию музыки Джона Уильямса вместе с музыковедом Анной Виленской. Но шутки кончились! Теперь мы будем задавать вопросы о близнецах Фреде и Джордже Уизли, а вы — пытаться понять, о ком из них идет речь. Если что, не расстраивайтесь: с этой задачей не всегда справляется даже их мать, Молли Уизли.

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