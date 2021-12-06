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Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер специального эпизода , который приурочен к 20-летию выхода первого фильма поттерианы.

Первый тизер спецэпизода «Возвращение в Хогвартс» HBO Max

В коротком ролике актеры Робби Колтрейн (сыграл Хагрида) и Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) получают письма в конвертах с эмблемой и печатью Хогвартса, а Марк Уильямс (Артур Уизли, отец Рона) садится в поезд. Других актеров, снимавшихся в «Гарри Поттере», видно вскользь — они спешат на платформу 9¾ на вокзале Кингс-Кросс, откуда начинается путешествие в школу чародейства и волшебства Хогвартс.

Спецвыпуск «Возвращение в Хогвартс» выйдет на экраны 1 января 2022 года. Он посвящен 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой части франшизы о Гарри Поттере. В нем будут интервью с участниками съемок.

Кроме упомянутых выше актеров в спецэпизоде снимались Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли), Том Фелтон (Драко Малфой), Джеймс и Оливер Фелпс (Фред и Джордж Уизли) и многие другие.

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере, не попала в число участников специального эпизода.

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