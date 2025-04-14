HBO объявил актеров на роли Дамблдора, Снейпа и Хагрида в сериале о Гарри Поттере

HBO официально утвердила основной взрослый состав актеров нового сериала о Гарри Поттере. Как сообщает Deadline, речь идет об исполнителях четырех постоянных ролей в шоу, а также об актерах на две второстепенные роли.

Так, актер Джон Литгоу сыграет в сериале роль директора школы волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора. Паапа Эссьеду исполнит роль профессора зельеварения Северуса Снейпа. Актриса Джанет Мактир утверждена на роль декана факультета «Гриффиндор» Минервы МакГонагалл.

Профессора Квиринуса Квирелла сыграет Люк Таллон, лесничего Рубеуса Хагрида — Ник Фрост, а завхоза Аргуса Филча — Пол Уайтхаус.

Исполнители главных детских ролей — волшебника Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер — пока не объявлены, отмечает Variety. Осенью 2024 года HBO запустил открытый кастинг на эти роли. Участие в нем приняли более 30 тысяч детей.

HBO объявил о сериале по вселенной Гарри Поттера в апреле 2023 года. Телекомпания заявляла, что шоу будет «точной адаптацией культовых книг» писательницы Джоан Роулинг. Ожидается, что съемки сериала начнутся летом 2025 года.