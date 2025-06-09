HBO объявил актеров на роли Драко Малфоя, Вернона и Петунии Дурслей в сериале по «Гарри Поттеру»

HBO Original объявил актеров на второстепенные роли в сериале о волшебнике Гарри Поттере.

Драко Малфоя, студента школы чародейства и волшебства «Хогвартс» и одного из врагов главного героя сериала, сыграет британский актер Локс Пратт. Ранее он получил одну из ролей в сериале BBC «Повелитель мух» по одноименному роману Уильяма Голдинга.

Том Фелтон (в образе Драко Малфоя в кинофраншизе по «Гарри Поттеру») и Локс Пратт

Отца Драко — волшебника Люциуса Малфоя — сыграет актер Джонни Флинн. Роль волшебницы и матери Рона Уизли — Молли Уизли — исполнит Кэтрин Паркинсон.

Джейсон Айзекс и Джонни Флинн

Джули Уолтерс и Кэтрин Паркинсон

HBO Original также утвердил актеров на роли однокурсников Гарри Поттера: Лео Эрли исполнит Симуса Финнигана, Алессия Леони — Парвати Патил, Сиенна Муса — Лаванду Браун.

Тетю и дядю главного героя сериала Петунию и Вернона Дурслей сыграют Бел Паули и Дэниел Ригби, а министра магии Корнелиуса Фаджа — Берти Карвел.

Фиона Шоу и Бел Паули

Ричард Гиффитс и Дэниел Ригби

Роберт Харди и Берти Карвел

HBO объявил о начале работы над сериалом по вселенной Гарри Поттера в апреле 2023 года. Создатели заявили, что шоу будет «точной адаптацией культовых книг» писательницы Джоан Роулинг. Съемки сериала, как ожидается, начнутся летом 2025 года, а первый сезон нового сериала о Гарри Поттере выйдет в эфир в 2026-м.