Ким Чен Ын заявил, КНДР готова и дальше «безусловно поддерживать» все меры России «по решению ситуации» в Украине

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Северная Корея готова продолжать поддерживать российские власти для «решения ситуации» в Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном северокорейским госагентством ЦТАК.

В нем отмечается, что Ким Чен Ын выразил готовность «и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации» в Украине в соответствии с договоренностями Москвы и Пхеньяна.

Лавров находился в КНДР с трехдневным визитом. В пресс-релизе МИД России говорится, что российская сторона «выразила искреннюю признательность» за «последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России», а также за участие северокорейских военных в войне.

На пресс-конференции Лавров, отвечая на вопрос о том, возможно ли привлечение северокорейских военных для участия в российско-украинской войне на новых направлениях, заявил, что Ким Чен Ын сам принимает решения, в какой форме оказывать помощь России в войне. «Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности», — говорил Лавров.

Военные из КНДР участвовали в боях в Курской области, часть которой с августа 2024 года была оккупирована украинскими войсками. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились в октябре. Россия официально признала это только в конце апреля 2025 года.

По оценкам украинской разведки, в ближайшие месяцы КНДР направит от 25 до 30 тысяч солдат для участия в российско-украинской войне.