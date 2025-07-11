Зеленский сообщил о возобновлении поставок американского оружия в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки вооружений от США возобновлены. Об этом он рассказал в вечернем обращении.

«У нас есть политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, особенно от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам — поставки возобновлены», — сказал Зеленский.

Он добавил, что готовятся «новые европейские оборонные пакеты».

О том, что США возобновили поставки некоторых видов оружия в Украину, в ночь на 10 июля сообщили агентства Reuters и Associated Press, ссылаясь на источники. По их данным, США поставили в Украину 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты с высокоточным наведением, известные как GMLRS, которые используют в реактивных системах залпового огня HIMARS.

1 июля стало известно, что США приостановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Через неделю президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные вооружения, преимущественно оборонительные.

Reuters сообщало, что Трамп впервые с момента вступления в должность президента направит оружие Украине, используя президентские полномочия. Он выделит военную помощь Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию вооружений). Эта схема позволяет американским властям направлять оружие Киеву из запасов армии США, одобрение Конгресса для этого не нужно. По словам одного из собеседников Reuters, пакет военной помощи составит около 300 миллионов долларов.