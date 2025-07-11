Президент США Дональд Трамп заявил, комментируя состояние российско-украинской войны, что разочарован в России.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — сказал Трамп в интервью NBC News 10 июля.

«Я думаю, что в понедельник [14 июля] я сделаю важное заявление по России», — сказал президент США, отказавшись дать более подробные комментарии.

Трамп добавил, что ожидает, что сенат конгресса США примет законопроект об ужесточении санкций в отношении России, который разработали сенаторы, республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. По словам Трампа, этот законопроект «с большим уважением позволяет президенту делать все, что он хочет».

«Другими словами, я сам решаю, хочу ли я его использовать. Они [сенаторы] примут очень серьезный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент сам решает, хочет ли он его применять», — заявил Трамп.

В последние дни Дональд Трамп неоднократно критиковал президента России Владимира Путина. После их телефонного разговора, прошедшего 3 июля, Трамп заявил, что «очень разочарован» беседой, потому что, по его мнению, Путин не готов завершать войну против Украины. Выступая на заседании кабинета министров 8 июля, Трамп сказал, что США «выслушивают от Путина кучу фигни», но «толку от этого никакого».

Американские сенаторы в апреле представили двухпартийный законопроект о санкциях в отношении России. Документ, в частности, предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Трамп заявил 8 июля, что «очень серьезно» рассматривает этот законопроект. Один из авторов инициативы, сенатор Линдси Грэм в последние дни дал понять, что Трамп, как и лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун, поддерживают законопроект, отмечает NBC News.

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