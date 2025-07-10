ТАСС: директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана отпустили из СК

Директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана отпустили из Следственного комитета, сообщил источник ТАСС.

По его словам, Кехмана отпустили после допроса. Других подробностей он не привел.

Сотрудники правоохранительных органов, как сообщалось, пришли с обысками к Кехману и в МХАТ имени Горького 9 июля. После обысков директора театра доставили на допрос. Официально ни об обысках, ни о допросе Кехмана не сообщалось. По одним данным, обыски прошли по делу о растрате, в котором у Кехмана статус свидетеля, по другим — у директора МХАТа нет статуса в деле.

«Фонтанка» и RT утверждали, что Кехману либо уже предъявили, либо могут предъявить в ближайшее время обвинение по делу о крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК).

По данным «Коммерсанта», обыски также прошли в ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые в разное время возглавлял Кехман, — Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском театре и МХАТе имени Горького. Сам Кехман, утверждает газета, стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами. В СК подозревают, что конкурсы на ремонт учреждений культуры, которыми руководил Кехман, выигрывали одни и те же компании, а стоимость работ была завышена. «Коммерсант» отмечает, что ремонт оценивали в миллиарды рублей. Источники издания утверждают, что на допрос директора МХАТа вызвали в качестве свидетеля, но его статус по результатам следственных действий может измениться.

Владимир Кехман занимает должность генерального директора МХАТа имени Горького с октября 2021 года.

Ранее Кехман возглавлял Новосибирский государственный театр оперы и балета — в 2015-2017 годах он был генеральным директором, а затем стал художественным руководителем. Под его руководством в театре провели ремонт, который получил противоречивые оценки. За нарушения, допущенные при ремонте, Кехман был оштрафован судом.