«Фонтанка»: в Подмосковье силовики пришли к директору МХАТа имени Горького Владимиру Кехману. Его доставили в СК

В Подмосковье силовики пришли к директору МХАТа имени Горького Владимиру Кехману, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, визит силовиков состоялся в рамках расследования дела о растрате в особо крупном размере при реконструкции старой сцены МХАТа, которое ведут центральные аппараты СК и экономической безопасности МВД.

После этого Кехмана доставили в СК. По данным телеграм-канала «112», в деле о растрате у него статус свидетеля.

Кехман недавно вернулся из-за границы, уточняет «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов также пришли с обысками в МХАТ имени Горького, сообщили ТАСС и «Осторожно, Москва». Вход в театр закрыт, артистов собрали в общем зале для следственных действий.

Кехман занимает должность генерального директора МХАТа имени Горького с октября 2021 года. Также он является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.