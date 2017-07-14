Борец с кощунством Владимир Кехман уходит из Новосибирского театра оперы и балета. Не беда, он многое успел там сделать

Владимир Кехман 13 июля объявил, что уходит с поста директора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Исполняющим обязанности директора станет главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев. Увольнение Кехмана связано с делом о его банкротстве: в середине июля должна была завершиться процедура продажи имущества в уплату долгов, и Кехман полагал, что больше не сможет занимать руководящие посты; однако Арбитражный суд Петербурга продлил ее до 28 сентября. Минкульт принял отставку Кехмана — но не исключено, что в будущем он сможет занять какую-то другую должность в театре. «Медуза» рассказывает, что успел сделать Владимир Кехман во главе Новосибирской оперы.

1. Кехман считал «Тангейзер» кощунством — и избавился от спектакля

Руководитель Михайловского театра Владимир Кехман был назначен директором Новосибирской оперы в марте 2015 года — на фоне скандала вокруг оперы «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина. Представители Русской православной церкви пожаловались, что спектакль оскверняет образ Иисуса Христа (на постере Иисус был изображен распятым между ног женщины — и это «оскорбило чувства верующих»). Директора театра Борис Мездрич, при котором выпустили спектакль, сняли с должности, а Владимир Кехман, называвший «Тангейзера» кощунством — наоборот, назначен. В интервью изданию «Лента.ру» 12 июля 2017 года Кехман заявил, что все, кому постер понравился, «либо умерли, либо заболели»; Кехман считает это Божьей карой.

2. Кехман отремонтировал интерьеры театра до состояния турецкого отеля. Зато в концертном зале появилась хорошая акустика

При Кехмане в опере провели реконструкцию; однако внутри театра ремонт начался без согласования с Новосибирским управлением по государственной охране объектов культурного наследия. Поскольку Новосибирская опера — объект культуры федерального значения (здание построено в 1931–1941 гг., архитектор Александр-Исаак Зиновьевич Гринберг), суд оштрафовал Кехмана на 100 тысяч рублей за нарушение требований по охране здания. Общественное движение «Искалеченный Новосибирск» обвиняло директора в том, что театр после ремонта стал похож на «мещанский турецкий отель средней руки». Из хорошего, как отмечает «Тайга.инфо», — в театре реконструировали концертный зал, и у него теперь хорошая акустика.

Новосибирский театр оперы и балета Александр Кряжев / Sputnik / Scanpix / LETA Новосибирский театр оперы и балета Александр Кряжев / Sputnik / Scanpix / LETA

3. При Кехмане в театре появились «претенциозные и беспомощные работы»

После назначения Кехмана из театра ушел главный дирижер Айнарс Рубикис, на смену ему пригласили Дмитрия Юровского. Главным режиссером театра в 2017 году стал Вячеслав Стародубцев; за два последних года он поставил там четыре оперы — «Турандот», «Аиду», «Пиковую даму» и «Бал-маскарад», которые «Коммерсант» описывает как «претенциозные и беспомощные работы». Музыковед Ирина Яськевич заявила газете, что новые спектакли ей кажутся «ужасными». Часть балетных премьер — это переехавшие из Михайловского театра «Жизель», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Пламя Парижа». Балетную труппу НОВАТ сейчас возглавляет Денис Матвиенко, приглашенный солист Мариинского театра.

4. Новосибирский театр при Кехмане начал больше зарабатывать

Владимир Кехман заявил, что НОВАТ с его приходом увеличил количество зрителей: за 2017 год от продажи билетов опера должна получить до 250 миллионов рублей. По его словам, за три года (2015-2017) внебюджетные доходы театра увеличатся на 100%. Рост доходов считает одной из заслуг Кехмана и министр культуры Владимир Мединский, который в целом остался доволен работой директора. Чиновник рассказал, что с пониманием отнесся к решению Кехмана покинуть должность, чтобы «не подрывать имидж министерства культуры».

5. Кехман придумал новую аббревиатуру

НОВАТ — новая аббревиатура, предложенная Владимиром Кехманом. По его мнению (и с этим сложно не согласиться), она звучит благозвучнее прежней — раньше театр сокращенно назывался НГАТОиБ.