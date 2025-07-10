Суд отпустил директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву, задержанную по «иноагентскому» делу

Городской суд Сыктывкара избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для исполнительного директора «Револьт-центра» Дарьи Чернышевой, обвиняемой по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (статья 330.1 УК), пишет издание «7×7» со ссылкой на источник в зале суда.

Чернышевой запретили находиться в «Револьт-центре», общаться со свидетелями по делу и сотрудниками «Револьт-центра» и издания «7×7», находиться по их месту жительства, пользоваться интернетом и телефоном, получать и отправлять почтовую корреспонденцию.

Уголовное дело против Дарьи Чернышевой возбудили из-за отсутствия «иноагентской» маркировки в постах «7×7». При этом она с 2022 года не имеет отношения к редакции, где ранее работала менеджером. В июле 2023 года Минюст РФ объявил издание «иноагентом», а саму Чернышеву внесли в список участников объединения, включенного в реестр. Как физлицо ее в реестр «иноагентов» не включали. За последний год Чернышеву трижды штрафовали по административным делам за отсутствие маркировки «иноагента» (статья 19.34 КоАП РФ), пишет «7×7». 9 июля она была задержана.

8 июля управление ФСБ по республике Коми объявило об уголовном деле по статье о «госизмене» против одного из создателей «Револьт-центра» Павла Андреева. Как сообщалось, в рамках расследования прошли обыски сразу в 12 регионах России, в том числе в самом культурном пространстве в Сыктывкаре. Андреев покинул Россию после начала полномасштабной войны России с Украиной.

Что известно о деле «Револьт-центра»

ФСБ обвинила в «госизмене» Павла Андреева — основателя культурного пространства «Револьт-центр» и бывшего директора издания «7×7». Обыски и допросы прошли в 12 регионах России Кажется, это новое крупное дело против журналистов и правозащитников

Что известно о деле «Револьт-центра»

ФСБ обвинила в «госизмене» Павла Андреева — основателя культурного пространства «Револьт-центр» и бывшего директора издания «7×7». Обыски и допросы прошли в 12 регионах России Кажется, это новое крупное дело против журналистов и правозащитников