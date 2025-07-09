Основатель «Револьт-центра» Павел Андреев Страница Павла Андреева в Facebook

8 июля управление ФСБ по республике Коми объявило о возбуждении уголовного дела по статье о «госизмене» против Павла Андреева — основателя культурного пространства «Револьт-центр» и бывшего директора издания «7×7». Андреев, по сведениям «Новой газеты», находится за пределами России.

«Следственные мероприятия» по делу прошли в 12 регионах. В каких именно, ФСБ не уточнила, но о некоторых из этих «мероприятий» информация есть. В Сыктывкаре прошли обыски в «Револьт-центре». Также силовики пришли с обысками домой ко многим сотрудникам центра и, как сообщает общество «Мемориал», к правозащитнику Игорю Сажину. «Револьт-центр», основанный в 2019 году, назван в честь Револьта Пименова — диссидента и правозащитника, основателя сыктывкарского «Мемориала».

9 июля исполнительного директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву задержали по подозрению в «уклонении от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов». Проще говоря, в том, что она не донесла сама на себя как на «иноагента».

В Калининграде после обыска увезли на допрос в ФСБ журналистку Екатерину Ткачеву. По данным SOTAvision (Ткачева сотрудничала с этим изданием), ей предъявили постановление Сыктывкарского городского суда, в котором говорится, что у нее «могут быть сведения о „Револьт-центре“».

В Петрозаводске обыскали квартиру и дачу журналиста Валерия Поташова. Потом его также увезли на допрос. Впоследствии Поташов сообщил, что один обыск проводился по постановлению Петрозаводского гарнизонного военного суда из-за его сотрудничества с «нежелательной организацией» («Новая газета. Европа»), а другой — по постановлению того же Сыктывкарского городского суда.

Помимо этого, обыски и допросы прошли в Иркутске (у правозащитника Святослава Хроменкова), Йошкар-Оле (у правозащитниц Ирины Протасовой и Ольги Васильевой) и Великом Новгороде (у члена бюро местного отделения партии «Яблоко» Алексея Сабельского). Подтверждений того, что это связано с «делом „Револьт-центра“», нет. Что касается Хроменкова, фонд «Общественный вердикт» сообщает, что он проходит свидетелем по делу против руководства адвокатской конторы, в которой раньше работал.

Тот же «Общественный вердикт» добавляет, что в Йошкар-Оле задержали шестерых журналистов, которые сотрудничают или прежде сотрудничали с изданием «7×7». Павел Андреев с 2022 года в издании не работает.

Всех, кого увозили на допросы 8 июля, отпустили. Многие (возможно, все) из них находятся в статусе свидетелей.

Проекты Павла Андреева — как «7×7», так и «Револьт-центр» — основаны на идеологии «горизонтальной России»: их внимание сосредоточено на российских регионах, в противовес большинству медийных и культурных институций, которым присуща «москвоцентричность».

УФСБ Коми в своем пресс-релизе утверждает, что Андреев с 2019 года «за денежное вознаграждение оказывал помощь представителям иностранных спецслужб в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», «на протяжении длительного времени поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организаций, используемых иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории России» и «по заданию иностранной стороны осуществлял реализацию проектов, направленных на нарушение территориальной целостности и конституционного строя Российской Федерации».

Редакция «7×7» выпустила обращение, в котором выразила поддержку «всем жертвам этого уголовного дела». «Мы расцениваем его как попытку запугать людей, для которых любовь к своей Родине и гражданская ответственность за то, что происходит вокруг, — не бессмысленные заученные штампы, а содержание и смысл жизни», — говорится в обращении. Репрессии в отношении сотрудников «Револьт-Центра» редакция назвала политически мотивированными. «Пути Павла Андреева и „7×7“ разошлись в 2022 году, но наши ценности остались общими», — заявили журналисты.

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