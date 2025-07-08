ФСБ пришла с обысками в культурное пространство «Револьт-центр» в Сыктывкаре. По данным «Север.Реалии», обыски связаны с делом о госизмене

Сотрудники ФСБ пришли утром 8 июля с обысками в независимое культурное пространство «Револьт-центр» в Сыктывкаре. Как сообщает телеграм-канал «Новая республика», оперативные мероприятия также проходят по адресам прописки сотрудников этой организации — «от руководителей до бариста».

Обыски проходят в рамках уголовного дела о государственной измене — эта статья указана в постановлении на обыск, утверждает «Север.Реалии», ссылаясь на источник.

«Новая газета Европа» пишет, что у силовиков есть «претензии» к бывшему директору издания «7×7» и одному из создателей «Револьт-центра» Павлу Андрееву. При этом источник «Новой» отмечает, что обыски не связаны со статьей о госизмене.

В свою очередь источник издания Sota сообщил, что в разных регионах России проходит как минимум пять обысков у участников семинаров «Револьт-центра». Официально это не подтверждено.

Утром 8 июля появилась информация о том, что в разных регионах России проходят обыски у журналистов и правозащитников. Так, в Калининграде пришли с обыском к журналистке Екатерине Ткачевой, сотрудничавшей с Sotavision, в Карелии — к журналисту Валерию Поташову, сотрудничавшему с «Новой газетой». Также в Иркутске и Йошкар-Оле прошли оперативные мероприятия у защитников прав заключенных — Святослава Хроменкова, Ирины Протасовой и Ольги Васильевой.

По данным Sotavision, обыск у журналистки Екатерины Ткачевой в Калининграде может быть связан с делом «Револьт-центра». В постановлении суда журналистка упоминается как «лицо, у которого могут быть сведения о „Револьт-центре“», причиной обыска указана статья о госизмене. Сейчас Ткачева находится на допросе в калининградском управлении ФСБ.