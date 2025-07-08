В Иркутске и Йошкар-Оле пришли с обысками к защитникам прав заключенных

Обновление. В Йошкар-Оле также пришли с обысками к правозащитникам, которые отстаивают интересы заключенных. Как сообщает «Общественный вердикт», силовики пришли домой и в офис к правозащитницам Ирине Протасовой и Ольге Васильевой. У них изъяты телефоны и техника. Протасову увезли в Следственный комитет. Основания для обысков у правозащитников в Иркутске и Йошкар-Оле неизвестны. Связаны ли эти события, неясно.

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к правозащитнику Святославу Хроменкову. Видеосообщение юриста о визите силовиков опубликовано в телеграм-канале «Заправка 38».

«Друзья, привет. Ко мне сейчас в дом ломятся полиция с автоматами», — заявил правозащитник на записи, опубликованной в 06:26 утра по местному времени (01:26 мск).

В комментариях к видео говорится, что обыск проводят «по надуманным, несуществующим делам», а в деле фигурирует «компания из лохматых годов, которой и не существует». Адвоката к Хроменкову, как утверждается, не пускают. Издание «7×7» отмечает, что это написал сам правозащитник.

Жена правозащитника рассказала изданию «Люди Байкала», что в ходе обыска следователи изъяли личные вещи, которые не относятся к делу, в том числе документы на дом и автомобиль, который не принадлежат Хроменкову. После обыска правозащитника увезли в Следственный комитет. «Это акт устрашения правозащитника», — заявила жена Хроменкова.

Святослав Хроменков — правозащитник и руководитель фонда «Сибирь без пыток». Он представлял интересы заключенных, пострадавших от пыток в иркутской колонии № 6, в том числе Тахиржона Бакиева и Кежика Ондара.

В 2019 году к Хроменкову уже приходили с обыском, пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо». По словам юриста, тогда силовики угрожали его матери, правозащитнице Наталье Хроменковой статьей о применении насилия к силовикам (318 УК).

Позже Хроменков стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили против другого человека. В 2020-м он рассказывал в интервью «ОВД-Инфо», что уехал из России из-за преследования. В итоге правозащитник вернулся в Иркутск. В 2023 году неизвестные выстрелили в припаркованную машину Хроменкова из травматического оружия.