Суд освободил сотрудников иркутского СИЗО, получивших сроки за пытки заключенного Кежика Ондара Четыре года назад его изнасиловали кипятильником. Он до сих пор с трудом ходит

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Пятый апелляционный суд Новосибирска смягчил приговоры пятерым бывшим сотрудникам иркутского СИЗО-1, осужденным по делу о пытках заключенного Кежика Ондара. Об этом в газете «Московский комсомолец» сообщила журналистка, член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, все пятеро осужденных вышли на свободу.

В 2019 году тувинца Кежика Ондара приговорили к трем годам за кражу лошади. Он отбывал наказание в ангарской ИК-15, где в апреле 2020 года произошел бунт заключенных. Вскоре после этого Ондара перевели в ИК-6 в Иркутске, а оттуда — в местное СИЗО-1, сотрудники которого добивались признания в том, что он якобы причастен к бунту, писало издание «Люди Байкала».

О том, что Ондар подвергся пыткам в изоляторе, стало известно в декабре 2020 года. Вот как об этом рассказывала его сестра Азияна: «Заключенный СИЗО-1 дозвонился нам и рассказал о том, как пытали Кежика. Он плакал, когда рассказывал. Сказал, что Кежика отвели в какую-то отдельную камеру СИЗО, там спросили: „Ты тувинец?“ Когда он ответил утвердительно, связали ему руки, били, истязали, резали половые органы, потом затолкали под кровать, и так продолжалось двое суток. <…> В первые сутки ему сломали ногу, на вторые — засунули в задний проход кипятильник, включили его. Кипятильник, как я поняла, взорвался прямо внутри брата».

После пыток Ондара вернули в ИК-6, где положили в больницу и провели две операции. Было возбуждено уголовное дело. Управление ФСИН по Иркутской области заявило, что Ондара пытали сокамерники «в результате конфликтной ситуации». Но создатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин, адвокат Юрий Виго и правозащитник Павел Глушенко выразили уверенность, что приказ о пытках отдали сотрудники СИЗО, которые хотели добиться от Ондара нужных показаний о бунте в ангарской колонии. Хотя, по словам сестры, во время бунта он сидел в карцере и не мог в нем участвовать.

В изоляторе в Иркутске давно применяют пытки. Там издевались не только над Кежиком Ондаром

«Медиазона» напоминала, что иркутское СИЗО-1 давно известно как «территория пыток» — в 2011 году даже вышел документальный фильм с таким названием. По свидетельствам бывших заключенных, там были созданы «пресс-хаты» — камеры, в которых одни заключенные пытали других по приказу администрации. После бунта в ангарской колонии в СИЗО-1 (но не только туда) доставили много заключенных из Ангарска, которые прошли через пытки. Одним из них был тувинец Эртине Монгуш, который видел Ондара после пребывания в «пресс-хате».

По словам Монгуша, однажды сотрудник изолятора зашел к нему и сказал «забрать» из Ондара из коридора. «Я вышел, смотрю — Кежик сидит на продоле [корридор в тюрьме], не может стоять. Я его поднял, зашли в камеру, смотрю — у него уже жестко, на ноги не может вставать, в туалет сходить не может. Я ему помог, смотрю, там кишка торчит, вылезает — спрашиваю его, что с тобой делали. <…> Он мне объяснял: бутылку там, кипятильник [засовывали в задний проход], всякие разные спецэффекты были у него», — рассказал Монгуш «Тайге.инфо».

Издание писало, ссылаясь на постановление о возбуждении уголовного дела, что заключенные, сотрудничавшие с администрацией СИЗО, сначала сами насиловали Ондара, а потом использовали для этого бутылку, палку и электрический кипятильник.

Ондар освободился в сентябре 2022 года; в разговоре с создателем «Гулагу.нет» Владимиром Осечкиным он сказал, что чувствует себя «более-менее».

Заключенные, пытавшие Ондара, получили до 11 лет колонии. Сотрудники, которые, по их словам, приказали пытать, уже не свободе

В мае 2023 года пятерым заключенных, которые его пытали, присудили от 10 до 11 лет колонии по статьям о насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью; каждого из них обязали заплатить Ондару по 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Адвокат Дмитрий Дмитриев заявил, что подсудимые сначала «выгораживали сотрудников СИЗО, говорили, что решили пытать Ондара сами», но потом двое из них признались, что их «заставили это сделать оперативники».

В августе того же года за пытки Ондара были осуждены пятеро сотрудников СИЗО-1. Бывшему начальнику изолятора по оперативной работе Максиму Вольфу назначили пять лет колонии, а его подчиненным — по четыре года. Их всех признали виновными по статье о превышении должностных полномочий. Официально им вменили фальсификацию рапорта о необходимости перевести Кежика в другую камеру СИЗО-1, где его пытали. «Вину они не признавали, говорили, что там [в камере] происходило, их не касается», — говорил адвокат Дмитрий Дмитриев.

Бывшие сотрудники ФСИН обжаловали приговор. Весной 2024 года Пятый апелляционный суд Новосибирска отменил его и вернул дело в прокуратуру. Адвокат Ондара обратился в Верховный суд, который постановил, что апелляционный суд должен принять решение по существу. «И вот сегодня, 27 января, апелляционная инстанция неожиданно для всех смягчила и обвинение, и наказание», — сообщила Ева Меркачева. По ее словам, подсудимым изменили обвинение с превышения полномочий на халатность, дали по два года колонии-поселения и, засчитав время в СИЗО, освободили.

«Никакого наказания нет для этих зверей»

Семья Кежика Ондара узнала о решении суда от журналиста издания «Окно». «О, господи, вы уверены? Кежик будет в ужасе. Он и так с трудом вынес этот суд. Держался, потому что рассчитывал, что они понесут наказание. Но сейчас получается, никакого наказания нет для этих зверей. Они загубили человеку жизнь, сделали инвалидом. Что эти два года за погубленную жизнь», — сказала сестра Кежика Азияна Ондар.

Кежик вернулся в Туву и сейчас живет на чабанской стоянке, где раньше работал пастухом. «Он ест только очень мягкую пищу, не все ему подойдет. У него калоприемник. Он ходит с трудом, работать вообще не может. Сейчас он просто сидит там, скот пасти не может. Его дети [их четверо — прим. „Медузы“] и жена живут в столице — Кызыле. Они на созвоне каждый день, но представьте, каково ему понимать, что даже семью, детей не может прокормить. Старший только в шестой класс пошел, дочь во втором классе. Жена пашет за двоих», — говорит сестра.

По ее словам, брат до сих пор не может оформить инвалидность, потому что ФСИН не выдает нужные документы: «Три года обещают! Все никак [документы] выслать не могут. А Минздрав [Тувы] отказывается без медицинских документов оформлять инвалидность. Мы даже не знаем, с какой стороны подступиться. Кто может повлиять на УФСИН? По их вине брат стал инвалидом, а они продолжают ему еще мстить».

Фото на обложке: Кирилл Шипицын / РИА Новости / Спутник / Profimedia