Суд отменил приговор сотрудникам иркутского СИЗО по делу о пытках заключенного

Пятый апелляционный суд Новосибирска вернул в прокуратуру уголовное дело о пытках заключенного Кежика Ондара в иркутском СИЗО-1, по которому приговорили к реальным срокам пятерых сотрудников ФСИН. На карточку дела обратило внимание издание «Сибирский экспресс».

Согласно решению суда, четырем из пяти фигурантов дела отменили приговор из-за «существенного нарушения уголовно-процессуального закона». Как отмечает «Сибирский экспресс», суд вернул дело сразу в прокуратуру, а не в первую инстанцию. По мнению источника издания, знакомого с ситуацией, это может свидетельствовать о возможном прекращении производства со временем.

Такое же мнение высказал адвокат пострадавшего Дмитрий Дмитриев в разговоре с изданием «Люди Байкала». «Есть очень большая вероятность, что их оправдают. Прокурор может просто прекратить это дело по каким-нибудь основаниям, которые выгодны подсудимым», — сказал он.

В 2019 году Кежика Ондара, осужденного за кражу лошади, перевели в СИЗО-1 после бунта в колонии строгого режима № 15, напоминает издание. Тогда администрация изолятора требовала, чтобы он признался в причастности к поджогу колонии и убийству человека, однако заключенный отказался себя оговорить.

После этого, по версии следствия, сотрудники СИЗО-1 сфальсифицировали рапорт о необходимости перевода Ондара в другую камеру, где он подвергся «противоправным действиям, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью», со стороны сокамерников.

Сестра Ондара рассказывала «Гулагу.нет», что ее брата сокамерники «длительное время жестоко избивали и пытали, связывали, подвешивали, обливали водой и били электрическим током, издевались, сутками держали привязанным, нанесли увечье половому члену, изнасиловали, засунули кипятильник в задний проход и он в нем взорвался, повредили ему прямую кишку». После этого, как пишет «Медиазона», Ондар попал в больницу, перенес несколько операций и получил инвалидность. На свободу он вышел осенью 2022 года.

В мае 2023 года пятерых заключенных, причастным к пыткам, приговорили к срокам от 10 до 11 лет колонии. В августе того же года пятерых сотрудников СИЗО признали виновными по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК). Бывшему начальнику по оперативной работе Максиму Вольфу назначили пять лет колонии общего режима, а его подчиненным — по четыре года колонии.

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