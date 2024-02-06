В иркутском СИЗО нашли мертвым заключенного Тахиржона Бакиева. Он получил инвалидность после пыток и изнасилования в колонии

В Иркутске в СИЗО-1 нашли мертвым заключенного Тахиржона Бакиева. Об этом сообщили правозащитники из проекта «Заправка 38». По информации канала, Бакиев покончил с собой.

Смерть заключенного подтвердила его сестра Наргиз. Она рассказала изданию «Сибирь.Реалии», что 6 февраля ей позвонили сотрудники УФСИН и попросили «приехать и забрать тело».

В пресс-службе управления ФСИН по Иркутской области сообщили «Людям Байкала», что 4 февраля в СИЗО «был суицид», но кто совершил самоубийство, не уточнили.

Правозащитники также опубликовали письмо Бакиева. В нем он просил о помощи и писал, что «не справляется сам»: «У меня поврежден позвоночник, порваны кишки, на животе калоприемник, психика сломана. <…> Помогите, пожалуйста. Сам я уже не справляюсь. Не хочу умирать тут с формулировкой, что сам», — говорится в письме.

В 2019 году Тахиржона Бакиева приговорили к семи годам колонии по статье о хищении оружия. Сам он заявлял, что заступился за многодетную мать, которой не вернули долг. По его словам, во время потасовки он забрал у обманувшего ее мужчины оружие и уехал. В октябре 2020 года Бакиева перевели из ангарской ИК-15, где несколько месяцев назад произошел бунт, в иркутскую колонию № 6.

В январе 2021 года у Бакиева произошел конфликт с другими заключенными в иркутской ИК-6. По данным Gulagu.net, «осужденные-разработчики по надуманным причинам устроили конфликт, оскорбляли мусульманина Бакиева, порвали Коран». Бакиев пожаловался на них сотрудникам колонии, а те в ответ связали его и вернули в отряд, где другие заключенные в присутствии сотрудников ФСИН избили его доской и изнасиловали шваброй.

После вмешательства журналистов и правозащитников было возбуждено уголовное дело о пытках. Сотрудникам иркутской колонии, в том числе ее начальнику Алексею Агапову, предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. В феврале 2023 года Агапов и двое его бывших подчиненных получили по пять лет лишения свободы.

В областной больнице Бакиеву после пыток поставили калоприемник. Он получил вторую группу инвалидности. Заключенным, которые пытали Бакиева, приговор еще не вынесен. Летом 2023 года правозащитник Святослав Хроменков рассказал изданию «Люди Байкала», что у Бакиева вывалилась часть кишечника, а администрация колонии с октября 2022 года перестала выдавать заключенному одноразовые калоприемники и оказывать медицинскую помощь.

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