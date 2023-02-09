Бывших сотрудников иркутской колонии приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об организации пыток заключенного

Свердловский районный суд Иркутска приговорил троих бывших сотрудников исправительной колонии № 6 к пяти годам колонии общего режима каждого по делу об организации пыток заключенного. Об этом сообщают издание «Сибирь.Реалии» и пресс-служба суда.

Бывшего начальника колонии Алексея Агапова и двух его подчиненных Александра Медникова и Антона Ерохина признали виновными в превышении должностных полномочий (пункты «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Им также запретили занимать должности на государственной службе в течение полутора лет.

В марте 2021 года Агапова задержали по делу «о противоправных деяниях» со стороны осужденных в отношении заключенного Тахиржона Бакиева. Как сообщал проект «Гулагу.нет», Бакиев подвергся пыткам в «режимном отряде» колонии после того, как его перевели туда из ангарской ИК-15.

В отряде заключенные, сотрудничающие с администрацией, издевались над Бакиевым и порвали его Коран. Когда мужчина пожаловался сотрудникам колонии, те в ответ «применили силу к Бакиеву, связали его скотчем» и вернули в отряд, где заключенные при сотрудниках ФСИН избили его и изнасиловали шваброй.

Суд установил, что сотрудники ИК-6 знали, что заключенные пытали Бакиева, рассказала его адвокат Наталья Юсупова. Как отмечает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на правозащитников, сотрудники колонии не только знали о пытках Бакиева, но и сами инициировали их, чтобы добиться признания в якобы огранизации бунта в ангарской ИК-15.

Заключенным, которые пытали Бакиева, приговор еще не вынесли.

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В апреле 2020 года в Иркутской области произошел бунт в колонии строгого режима № 15, расположенной в Ангарске. Заключенные устроили акцию протеста из-за пыток. Спецназ подавил бунт, сотни человек пострадали. После случившегося многих заключенных, включая Бакиева, перевели в ИК-6 и СИЗО-1 в Иркутске, где их пытали.

В январе 2023 года бывший заключенный Александр Бункин, которого «Гулагу.нет» считает причастным к пыткам других осужденных, рассказал, что его вынудили отказаться от показаний против сотрудников ФСИН по делу о пытках Бакиева. По словам Бункина, ему угрожал убийством замначальника управления ФСИН по Иркутской области Александра Ладана через сотрудника ФСИН Артема Вольского.