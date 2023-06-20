Два года назад заключенного иркутской колонии изнасиловали шваброй. Ему отказывают в медицинской помощи и не освобождают по УДО Видимо, потому что он пытается наказать виновных

Тахиржон Бакиев «Гулагу-нет» / Youtube

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В СИЗО в Иркутской области продолжает отбывать наказание заключенный Тахиржон Бакиев, которого два года назад изнасиловали шваброй сокамерники по указанию сотрудников колонии. Он безуспешно добивается необходимой медицинской помощи. Его защита полагает, что это может быть местью ФСИН за то, что заключенный борется за свои права. Как пишет местное издание «Люди Байкала», у Бакиева вывалилась наружу часть кишечника.

Бакиев был приговорен к семи годам колонии в 2019 году по статье о хищении оружия (сам он утверждал, что лишь заступился за многодетную мать, которой не вернули долг, отобрав оружие у ее обидчика). В январе 2021 года у него произошел конфликт с другими заключенными в иркутской ИК-6. Он пожаловался на них сотрудникам колонии, однако в ответ те связали его и вернули в отряд, где другие заключенные в присутствии сотрудников ФСИН изнасиловали его шваброй.

После вмешательства журналистов и правозащитников было возбуждено уголовное дело о пытках. Сотрудникам колонии, в том числе ее начальнику Алексею Агапову, предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. В феврале 2023 года Агапов и двое его подчиненных получили по пять лет лишения свободы.

После пыток Бакиеву в областной больнице вывели наружу кишку и поставили калоприемник. Он получил вторую группу инвалидности. В октябре 2022 года его перевели в СИЗО, чтобы он мог участвовать в заседаниях суда по делу о пытках — там он находится до сих пор, так как судебные разбирательства по делу пытавших его заключенных продолжаются. Слушания проходят в закрытом режиме. При этом Бакиев начал получать угрозы от сотрудников ФСИН — в январе 2023 года он написал обращение, адресованное российским правозащитникам, Европейскому комитету по предотвращению пыток и ООН, с просьбой защитить его.

Адвокаты Бакиева неоднократно заявляли, что ему требуется высокотехнологичная операция на кишечнике, которую могут сделать только за границей. Также они сообщали, что ему выдают самые дешевые калоприемники, от которых у заключенного развивается раздражение и аллергия. В марте Бакиеву отказали в условно-досрочном освобождении (УДО), о котором он просил, чтобы получить возможность лечиться на свободе.

Незадолго до отказа в УДО к Бакиеву приезжал человек, который «сказал, что он выйдет на свободу только тогда, когда согласится на примирение сторон», рассказывали адвокаты. Заключенный отказался от примирения, так как хотел, чтобы пытавшие его люди получили наказание. Вскоре после этого юристов Бакиева вывели из уголовного дела, обвинив в формальных нарушениях.

В начале июня правозащитники сообщили, что ФСИН еще в октябре перестала выдавать заключенному одноразовые калоприемники, хотя в соответствии с его программой реабилитации их должны выдавать бесплатно и каждый день. По их словам, ему приходится использовать свои личные калоприемники, которые ему передают в СИЗО сочувствующие ему люди, но их количество ограничено, «поэтому ему приходится растягивать один мешок на три дня, самому чистить и дезинфицировать».

19 июня правозащитник Святослав Хроменков рассказал журналистам издания «Люди Байкала», что у Бакиева вывалились из тела 10 сантиметров кишечника. «Задний проход у Тахиржона зашит, поэтому каловые массы отходят через калоприемник в боку. Мы переживаем, что этот участок кишки снаружи начнет сохнуть, начнется сепсис и Тахиржон умрет. Считаем, что отказ в медпомощи — это месть администрации СИЗО за то, что он борется за свои права. Тахиржон в шоке, ситуация чудовищная. Пытки продолжаются», — пояснил правозащитник.

По словам Хроменкова, защита Бакиева написала жалобы в прокуратуру, медсанчасть, управление ФСИН по Иркутской области и во ФСИН в Москве. Также защита готовит заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий с применением пытки и оставлении в опасном положении.