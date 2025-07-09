В Сыктывкаре задержали исполнительного директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву. Накануне там прошли обыски по делу о «госизмене»

Исполнительный директор культурного пространства «Револьт-центр» и бывший менеджер издания «7×7» Дарья Чернышева задержана в Сыктывкаре по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 1 статьи 330.1 УК, наказывается лишением свободы на срок до двух лет). Об этом сообщает издание «Вот так», ссылаясь на источник, знакомый с ходом процесса.

По словам собеседника журналистов, Чернышева находится в изоляторе временного содержания. 9 июля ей изберут меру пресечения.

Сама Чернышева не является «иноагентом», но в июле 2023 года российские власти внесли ее в список участников объединения, внесенного в реестр «иноагентов» — издания «7×7». На тот момент она уже полтора года не сотрудничала с изданием, отмечает «7×7». Чернышева пыталась оспорить решение властей в суде. В июле 2024-го на Чернышеву составили административный протокол за публикацию без маркировки «иноагента».

8 июля управление ФСБ по республике Коми объявило об уголовном деле по статье о «госизмене» против одного из создателей «Револьт-центра» Павла Андреева. Как сообщалось, в рамках расследования прошли обыски сразу в 12 регионах России, в том числе в самом культурном пространстве в Сыктывкаре. Андреев покинул Россию после начала полномасштабной войны России с Украиной.