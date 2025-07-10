«Медиазона»: в Иваново по статье о теракте арестовали водителя фуры, в которой перевозили дроны для операции «Паутина»

В Иваново арестован 55-летний житель Челябинска Михаил Рюмин, обвиняемый по статье о теракте, совершенном группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 205 УК), обратила внимание «Медиазона».

Согласно апелляционному постановлению, Рюмина, который «длительное время работает водителем», арестовал 2 июня Октябрьский районный суд Иваново. 26 июня Ивановский областной суд оставил в силе решение об аресте.

Как выяснила «Медиазона», Рюмин был водителем одной из фур, из которых 1 июня в рамках операции СБУ «Паутина» были запущены дроны по российским военным аэродромам. Эту информацию журналистам на условиях анонимности подтвердил коллега Рюмина.

По его словам, незадолго до ареста Рюмин сменил место работы и принял заказ на доставку на арендованной фуре составных частей каркасных домов из Челябинска в Ивановскую область.

Рюмин, уверен его коллега, не мог знать о том, что под крышами каркасных домов на фуре установлены беспилотники. «Миша такой совдеповской закалки. Попал по незнанке, ни за что. Я такие же вагончики — ну, мы так называем модульные здания — возил почти восемь лет по всей стране. Если бы мне такой вагончик дали, я бы его так же загрузил и так же бы повез. Там даже внутрь не попадешь — у нас было все зашито. Ты же не будешь стенки разбирать!» — рассказал собеседник «Медиазоны».

В рамках операции «Паутина», проведенной Службой безопасности Украины (СБУ) 1 июня, дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. В СБУ утверждали, что под удар попали авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области.

Украинские дроны были спрятаны в крыши каркасных домов, которые перевозили по территории России на фурах. Дроны активировали дистанционно вблизи от военных аэродромов. Украинские власти говорили, что водители фур не знали о спрятанных беспилотниках.

По оценке западной разведки, в результате операции «Паутина» были повреждены 40 российских самолетов, из которых 10-13 уничтожены. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что в результате операции поражен 41 российский самолет, половина из них не подлежит восстановлению. МИД РФ объявил, что российские самолеты в результате атаки украинских дронов не уничтожены, а повреждены.

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