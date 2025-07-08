В Ереване в офис «Электрических сетей» Самвела Карапетяна пришли с обысками

В главном офисе «Электрические сети Армении» в Ереване проходят обыски, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян. По ее словам, офис заблокирован и сотрудникам не разрешают войти.

По данным Armenia Today, обыски проводятся также в доме председателя совета директоров «Электрических сетей» Нарека Карапетяна, племянника арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна.

Следственный комитет Армении сообщил изданию, что «проводятся неотложные следственные действия»» по уголовным производствам, которые ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК страны.

«Электрические сети Армении» — монополист по распределению электроэнергии в Армении, пишет «Интерфакс». Компания принадлежит группе компаний «Ташир» бизнесмена Самвела Карапетяна, которого арестовали в середине июня по обвинению в призывах к захвату власти. В ГК «Ташир» 2 июля также прошли обыски. На следующий день парламент Армении принял поправки в законодательство, позволяющие национализировать «Электрические сети».

Арест Карапетяна и обыски в его компаниях произошли на фоне обострения противостояния премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями Армянской апостольской церкви (ААЦ). Карапетян выступал в поддержку ААЦ.

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