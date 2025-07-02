В Армении пришли с обыском в офис компании «Ташир». Ее владелец Самвел Карапетян арестован по обвинению в призывах к захвату власти
В центральном офисе компании «Ташир» в Армении проходит обыск, сообщает Armenia Today. О следственных мероприятиях в «Ташире» также рассказали ТАСС представители армянской оппозиции.
Следственный комитет Армении, пишет РИА Новости, объявил, что офисе «Ташир» проводятся «неотложные действия» в рамках уголовного дела.
Владелец промышленно-строительной компании «Ташир» — бизнесмен Самвел Карапетян — 18 июня был задержан в Армении по обвинению в призывах к захвату власти и отправлен под арест.
«Ташир», среди прочего, владеет компанией «Электрические сети Армении». Она получила этот актив в 2016 году в результате сделки с «Интер РАО».
Премьер-министр Никол Пашинян пригрозил национализировать «Электрические сети», писала «Русская служба Би-би-си». Чтобы этого избежать, сказал премьер-министр, Карапетян должен возместить ущерб населению страны.
Парламент Армении 2 июля в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать «Электрические сети Армении», сообщает ТАСС.