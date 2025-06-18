Миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Главе промышленно-строительной группы «Ташир», миллиардеру предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, сообщил адвокат бизнесмена РИА Новости.

По словам защитника, Карапетяна собираются арестовать. Бизнесмен вину не признал. News.am сообщает, что на миллиардера завели уголовное дело, сейчас он находится в Следственном комитете Армении.

Накануне сотрудники правоохранительных органов Армении пришли с обысками в дом Карапетяна в Ереване, а также задержали несколько его родственников и сторонников, которые собрались на месте событий. Ночью 18 июня Карапетян покинул дом вместе с силовиками.

Официально в МВД Армении подтвердили лишь информацию о задержании нескольких человек в ходе оперативных действий. Причины обыска у Карапетяна не назывались.

Родственники миллиардера и местные СМИ связали следственные действия с тем, что Карапетян выступил с поддержкой Армянской апостольской церкви (ААЦ) и критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, в свою очередь, критиковал ААЦ и призывал католикоса Гарегина II оставить его пост.

После обысков у Карапетяна Пашинян призвал национализировать принадлежащее бизнесмену ЗАО «Электрические сети Армении». Глава правительства также уволил руководителя Службы национальной безопасности Армена Абазяна. На вопрос журналистов о том, связана ли отставка с обысками у Карапетяна, Пашинян заявил, что «работа директора СНБ связана практически со всем, особенно с тем, что касается национальной безопасности».